Στα 72 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η πρώην παρουσιάστρια του Watchdog του BBC, Λιν Φολντς Γουντ, έπειτα από σοβαρό εγκεφαλικό. Η παρουσιάστρια πέθανε το μεσημέρι έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της και τον γιο της. Η οικογένεια της γυναίκας που διοργάνωνε εκστρατεία για τον καρκίνο επιβεβαίωσε την τραγική είδηση με ανακοίνωσή της. Η Γουντς παρουσίαζε το Watchdog μαζί με τον σύζυγό της Τζον Στέιπλετον από το 1985-1993.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας η Γουντς υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό, χθες βράδυ, που οδήγησε σε εγκεφαλική αιμορραγία και έτσι πέθανε στις 12 το μεσημέρι. Είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο του εντέρου ενώ εργαζόταν άοκνα σε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη νόσο. Παρουσίαζε επίσης την εκπομπή έρευνας "World In Action" τη δεκαετία του '90 ενώ συνεργάστηκε με το GMTV από το 2003-2009. Το 2006 παρουσίασε το πρόγραμμα Old Dogs, New Trickes στο BBC, ένα πρόγραμμα για τα δικαιώματα των καταναλωτών.