Τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν μετά το Πάσχα αναμένουν η διοίκηση του Open αλλά και ο Νίκος Κοκλώνης προκειμένου να αποφασιστεί η ημερομηνία έναρξης του «Just the 2 of us». Τόσο το κανάλι όσο και η εταιρεία παραγωγής είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την επανέναρξη των γυρισμάτων του μουσικού talent show, όταν αυτό κριθεί πώς μπορεί να γίνει. Σε κάθε περίπτωση όταν ξεκινήσουν και πάλι οι εγγραφές του «just the 2 of us» θα τηρούνται αυστηρά μέτρα ασφάλειας για την προστασία όλων των συντελεστών του πρότζεκτ μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Πηγή: TV ΕΘΝΟΣ