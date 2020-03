"Ένας όμορφος κύκλος έκλεισε. Πέρασα πολύ ωραία σε αυτή την πρώτη μου τηλεοπτική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ και από καρδιάς όλους! See ya soon" έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, ο Ηλίας Γκότσης, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την εκπομπή του ΟΡΕΝ, "Μεσημέρι #yes".

Τις προηγούμενες ημέρες είχε δημοσιευθεί ότι ο σταθμός ετοιμάζει αλλαγές στο πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα είχε γραφτεί ότι αναμένεται να γίνουν αλλαγές στο “Μεσημέρι#yes”, καθώς η τρέχουσα επικαιρότητα θα λαμβάνει μεγαλύτερο κομμάτι στην εκπομπή χωρίς αυτό να σημαίνει ότι από το μεσημεριανό μαγκαζίνο θα φύγει το lifestyle.