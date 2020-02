Στην τελική ευθεία βρίσκεται το στήσιμο του ανατρεπτικού τάλεντ σόου Just The 2 of Us, που σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο οικοδεσπότης του Νίκος Κοκλώνης, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 14 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του TV Έθνος, οι προδιαγραφές που ζήτησε το BBC για την παραγωγή του σόου είναι κατά πολύ ανώτερος από τους δύο προηγούμενους που είχαν προβληθεί από το παλιό Mega. Το στούντιο του σόου είναι πολύ υψηλής αισθητικής, ενώ θα χρησιμοποιηθούν όλες τις τελευταίες τεχνολογικές δυνατότητες.

Στο Green Room του «J2US» θα βρίσκεται η πάντα γοητευτική Βίκυ Κάβουρα, ίσως έχοντας στο πλευρό της ένα πρόσωπο- έκπληξη. Τα πρόσωπα που θα απαρτίσουν την κριτική επιτροπή είναι η Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Σταμάτης Φασουλής και Βίκυ Σταυροπούλου, ενώ δεκατρία ζευγάρια - έκπληξη θα εντυπωσιάσουν το τηλεοπτικό κοινό. Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού περιοδικού είναι τα εξής: Βίκυ Χατζηβασιλείου- Κώστας Καραφώτης, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Χρήστος Ζώτος, Χριστίνα Βραχάλη-Γιώργος Λιβάνης, Τάσος Ξιάρχος -Κόνι Μεταξά, Έρρικα Πρεζεράκου -Άρης Μακρής, Τρύφωνας Σαμαράς- Χάρα Βέρα, Χριστίνα Παππά- Κωνσταντίνος Φραντζής, Λεωνίδας Καλφαγιάννης - Κρυσταλλία Ρήγα, Γιώργος Γιαννόπουλος - Δέσποινα Ολυμπίου, Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης - Άσπα Τσίνα, Νικολέττα Καρρά - Βαλάντης, Άρτεμις Ματαφιά - Ορφέας Παπαδόπουλος, και Ετεοκλής Παύλου με τη σύζυγό του Ελένη Χατζίδου.

Δεν αποκλείεται βέβαια να υπάρξουν «καραμπόλες» της τελευταίας στιγμής στη σύνθεση των ζευγαριών.

