Κεφάτος ήταν ο Στέλιος Κουδουνάρης στο χθεσινό επεισόδιο του My Style Rocks. "Μόλις σε είδα είχα μια έμπνευση και ήθελα να σου αφιερώσω αυτό το τραγούδι, γιατί είσαι ίδια η Μαράια Κάρεϊ στα νιάτα της" είπε ο κριτής και της αφιέρωσε το "All I Want For Christmas Is You".

Δείτε το βίντεο με την αντίδραση της παίκτριας