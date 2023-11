Suki Waterhouse: Έγκυος η σύντροφος του Robert Pattinson – Το βίντεο με την γλυκιά ανακοίνωση

Η Suki Waterhouse και ο Robert Pattinson θα γίνουν γονείς. Έπειτα από μήνες εικασιών για την φημολογούμενη εγκυμοσύνη, η σταρ του «Daisy Jones & the Six» επιβεβαίωσε ότι περιμένει το πρώτο της μωρό κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Corona Capital Festival στην Πόλη του Μεξικού την Κυριακή.

«Αποφάσισα να φορέσω κάτι ιδιαίτερα αστραφτερό σήμερα, γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή από κάτι άλλο που συμβαίνει», είπε σε ένα βίντεο ενώ έκανε χειρονομίες προς το στομάχι της.

«Δεν είμαι σίγουρη αν λειτουργεί», πρόσθεσε χαριτολογώντας.

