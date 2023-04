Shawn Mendes-Camila Cabello: Επανασύνδεση μετά τον χωρισμό – Η αφορμή που τους έφερε κοντά

Επανασύνδεση για τον Shawn Mendes και την Camila Cabello.

Οι δύο καλλιτέχνες εθεάθησαν να περνούν χρόνο μαζί στο φεστιβάλ της Coachella στο Ίντιο όπως αποκαλύφθηκε σε ανάρτηση ραδιοφωνικού σταθμού στο Twitter.

Σε δεύτερο βίντεο το ζευγάρι εθεάθη να συζητεί ενώ κρατούσε από ένα ποτό στο χέρι.

Ο Mendes και η Cabello ήταν φίλοι για αρκετά χρόνια πριν αρχίσουν να βγαίνουν τον Ιούλιο του 2019.

Camila Cabello and Shawn Mendes spotted together at #Coachella. pic.twitter.com/Cz1WufhdwB

— Pop Base (@PopBase) April 15, 2023