Keisha Nash Whitaker: Η ηθοποιός πέθανε στα 51 της έπειτα από μάχη με την ανορεξία

Η Keisha Nash Whitaker, η πρώην σύζυγος του ηθοποιού Forest Whitaker, πέθανε έπειτα από μάχη με την ανορεξία. Ήταν 51 ετών.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και το πρώην μοντέλο μεγάλωσαν μαζί τρεις κόρες: την Autumn, 32 ετών, την Sonnet, 27 ετών και την True, 25 ετών. Το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 22 χρόνια.

Η μικρότερη κόρη τους επιβεβαίωσε τον θάνατο της μητέρας της στο Instagram , γράφοντας ένα εγκάρδιο αφιέρωμα: «αντίο μαμά. Σ ‘αγαπώ για πάντα και μετά. Η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο … σε ευχαριστώ που με διδάξατε όλα όσα ξέρω. Θα σε δω στα όνειρά μου και θα σε νιώσω στην καρδιά μου».

«Η Keisha πάλεψε με την ανορεξία για χρόνια», είπε μια πηγή στην Daily Mail . «Και το 2014 μπήκε σε κέντρο αποκατάστασης στο Σικάγο. Ο Φόρεστ έμεινε δίπλα της εκείνες τις δύσκολες στιγμές, αλλά [λίγο μετά] υπέβαλε αίτηση διαζυγίου».

Ο Forest υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από την Keisha το 2018 , επικαλούμενος ασυμβίβαστες διαφορές στην αίτησή του στο δικαστήριο.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας “Blown Away” το 1994, στην οποία η Keisha έπαιξε την αγαπημένη του Forest. Σύντομα ο ηθοποιός έκανε πρόταση γάμου και το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1996 στο Montego Bay της Τζαμάικα.

«Είναι πολύ ειλικρινής και ευαίσθητος και ρομαντικός», είπε η Keisha στο People το 1997. «Με παρέσυρε στα σύννεφα – όχι με υλικά πράγματα, περισσότερο σαν τον τρόπο που έδειχνε τα συναισθήματά του».

Η Keisha Nash γεννήθηκε στη Βοστώνη και εργάστηκε ως μοντέλο, ηθοποιός, παραγωγός ταινιών και επιχειρηματίας. Κάποτε υπέγραψε συμβόλαιο με την Elite Model Management και τη Ford Models και ήταν το πρώτο αφροαμερικανό μοντέλο του Tommy Hilfiger.

Αργότερα εργάστηκε ως ηθοποιός, παίρνοντας ρόλους κυρίως στα «Ben Harper: With My Own Two Hands», «Proud» και «Kassim the Dream».

Παρά την επιτυχία της, η Keisha δεν εντυπωσιάστηκε ποτέ με τη δική της διασημότητα. «Διασκεδάζω με αυτό και δεν έχω ξεχάσει από πού κατάγομαι», είπε στο North Shore . «Μερικές φορές κάποιος σε ένα πάρτι θα κάνει μια μεγάλη υπόθεση όπως «πήγα σχολείο στη Γαλλία» και σκέφτομαι, «Ό,τι κι αν είναι! Είμαι εδώ πίνω την ίδια σαμπάνια με εσένα!».