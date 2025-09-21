Ιωάννα Μαλέσκου: Στην εκκλησία για την δεύτερη θεία κοινωνία της κόρης της – Η νέα οικογενειακή φωτογραφία που «έκλεψε» καρδιές

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Μαλέσκου.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, την κόρη τους, Μαρίλια, και τους νονούς της μικρής, λίγο μετά την ολοκλήρωση της θείας λειτουργίας.

Ο λόγος της επίσκεψης στην εκκλησία ήταν ιδιαίτερος. Όπως ορίζει η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μετά τη βάπτιση ενός παιδιού ακολουθούν τρεις Κυριακές κατά τις οποίες το νεοφώτιστο πρέπει να κοινωνήσει. Η μικρή Μαρίλια, που βαπτίστηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή στην εκκλησία, συνοδευόμενη από τους γονείς και τους νονούς της.

Η Ιωάννα Μαλέσκου, αν και είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις αργότερα μέσα στη μέρα, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτή την ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή. Μάλιστα, με μια λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση, απαθανάτισε το στιγμιότυπο έξω από την εκκλησία, στέλνοντας και το δικό της μήνυμα πίστης και αγάπης για την οικογένειά της.

«Δεύτερη Κυριακή, δεύτερη ευλογία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε εκατοντάδες likes και σχόλια από φίλους και followers, οι οποίοι έσπευσαν να ευχηθούν «να σας ζήσει η μικρή» και «καλές και ευλογημένες στιγμές».