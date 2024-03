Φωτεινή Μπαξεβάνη: Ζωντανεύει την Κυρά της Ρω στη σκηνή του θεάτρου Γκλόρια

Η παράσταση που έχει ταξιδέψει παγκόσμια και έχει υμνήσει τη δύναμη της γυναίκας έρχεται στην Αθήνα για λίγες παραστάσεις.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Η Φωτεινή Μπαξεβάνη, η ηθοποιός που απολαμβάνουμε τηλεοπτικά στο ρόλο της «Μπετίνας» στη σειρά της Ερτ1 «Κάνε ότι κοιμάσαι» ετοιμάζεται να ανέβει στο θεατρικό σανίδι ως Κυρά της Ρω για πολλοστή φορά.

Ο εμβληματικός μονόλογος “Η Κυρά της Ρω” ξεκίνησε το ταξίδι του στις θεατρικές σκηνές το 2017, “γύρισε” τον κόσμο σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία όπου και αν παρουσιάστηκε και από τις 23 Μαρτίου επιστρέφει στο θέατρο Γκλόρια προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει τη μοναχική ηρωική ζωή της Δέσποινας Αχλαδιώτη.

Ο διεθνώς βραβευμένος συγγραφέας Γιάννης Σκαραγκάς γράφει ένα συγκινητικό και βαθιά ανθρώπινο κείμενο με αφορμή τη ζωή της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της γυναίκας που έγινε σύμβολο γενναιότητας, πατριωτισμού και γυναικείας χειραφέτησης.

Η λυρική σκηνοθετική ματιά του Σταύρου Λίτινα και η καθηλωτική ερμηνεία της Φωτεινής Μπαξεβάνη θα δώσουν εκ νέου σάρκα και οστά στην τρυφερή ιστορία μιας απομονωμένης, αλλά ελεύθερης και ασυμβίβαστης γυναίκας που “κουβαλάει” τα όνειρα και τη φωνή όλων μας και ανεβοκατεβάζει για χρόνια τη σημαία της μνήμης και της ζωής, για να εξιστορήσει τα πάθη των ανθρώπων που αγάπησε, τα λάθη και τις πληγές τους.

Μέσα από την αφήγησή της, η Κυρά της Ρω αποδεικνύει πως η ανθρωπιά δεν είναι υπόθεση των πολλών, αλλά του καθένα μας χωριστά και αποτυπώνει με τρόπο ποιητικό πως ακόμη και μέσα από την σκληρή πραγματικότητα μπορεί κάποιος να οδηγηθεί στην προσωπική λύτρωση.

Η παράσταση ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, Γερμανία και στην Κύπρο σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και αγγίζοντας ένα μεγάλο διεθνές κοινό εκτός από τις ελληνικές κοινότητες. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το πρώτο ελληνικό έργο που έλαβε επίσημη πρόσκληση από το διάσημο Center for the Art of Performance του UCLA στο Λος Άντζελες, όπου και παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το 2020.

Δείτε το τρέιλερ της παράστασης

ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΛΑΔΙΩΤΗ (ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ)

Η Δέσποινα Αχλαδιώτη γεννήθηκε το 1890 στο Καστελλόριζο. Από το 1927 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην ακριτική νησίδα Ρω με τον άντρα που ερωτεύτηκε, κι έζησε μόνη της μετά το θάνατο της μητέρας της και του Κώστα.

Πρώτη φορά ύψωσε την ελληνική σημαία το 1929 αλλά από την περίοδο της Κατοχής, ως μέλος της Αντίστασης, άρχισε να υψώνει την ελληνική σημαία κάθε μέρα μέχρι και τον θάνατό της. Μετά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Δέσποινα Αχλαδιώτη έγινε το σύμβολο μια ηρωικής φυσιογνωμίας.

Τα τραγούδια της παράστασης “Καστελλόριζό μου” & “Ερημοπούλι (για την Κυρά της Ρω)” σε στίχους Γ. Σκαραγκά και μουσική Φ. Μπαξεβάνη τραγουδάει η Βιολέτα Ίκαρη και κυκλοφορούν ψηφιακά από την Walnut Entertainment Greece. ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ διατίθενται για την καλλιτεχνική εκπαίδευση των παιδιών αλλά και για την καταγραφή και διάσωση ιστοριών και παραδόσεων του νησιού, μέσω του Μουσείου Γρίφων του Καστελλόριζου.

Το ομώνυμο βιβλίο «Η Κυρά της Ρω» του Γιάννη Σκαραγκά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κριτική.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Γιάννης Σκαραγκάς

Ερμηνεία: Φωτεινή Μπαξεβάνη

Σκηνοθεσία / Σκηνικά / Κοστούμια: Σταύρος Λίτινας

Μουσική / Σχεδιασμός ήχου: Φωτεινή Μπαξεβάνη

Από τις 23 Μαρτίου έως 27 Απριλίου κάθε Σάββατο στις 18:00 στο Θέατρο Γκλόρια