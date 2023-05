Fipster: Η εκπομπή που δεν βγήκε ποτέ, ο Νίκος Μουτσινάς και το μοντάζ που θα έκλεινε… σπίτια

Ο Fipster ή κατά κόσμον Φίλιππος Ιωάννου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» και αναφέρθηκε στο πώς μπήκε στην τηλεόραση, την ενασχόλησή του με το Youtube αλλά και τα σχόλια που έχει δεχτεί.

Το πρώτο μισό της σεζόν τον παρακολουθήσαμε και μέσω του Asia Express όπου συμμετείχε με τον Κωνσταντίνο Βασάλο.

«Εγώ ξεκίνησα στην τηλεόραση σε μια εκπομπή του ΑΝΤ1 που δεν βγήκε ποτέ και τελικά θα βγει τώρα, στα “30 Χρόνια ΑΝΤ1”. Εγώ πήγα να σπουδάσω ψυχολόγος για να κάνω μετά μεταπτυχιακό στα media. Ένας φίλος μου που δούλευε viewer, μου είπε να πάω με χαμηλό μπάτζετ, πήγα εκεί και μου είπαν απλά δες αυτά τα βίντεο.

Με κούραζε πάρα πολύ και είπα στον αρχισυντάκτη πώς αν αδειάσει μια θέση στα social media να το αναλάβω. Δούλευα στο Game of Love και στο Dancing with the Stars, μετά πήγα στο Sunday Live. Μετά πήγα στο “Για την Παρέα” του Νίκου Μουτσινά στο ΟΡΕΝ και μετά στο “Καλό Μεσημεράκι”».

«Γενικά θα ήταν ωραίο να υπάρχουν και νέα παιδιά στην τηλεόραση. Αν βρίσεις λίγο παραπάνω στο Youtube το “πιάνει” και δεν μπορείς να βγάλεις έσοδα από το βίντεο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να λες ό,τι θες χωρίς να είναι προσβλητικό και επικίνδυνο».

Για το εάν έχει λάβει αρνητικά σχόλια, παραδέχτηκε πώς είναι ελάχιστα.

«Έχω “φάει” ελάχιστο hate στα social media, πιο πολύ στο Tik Tok μπορεί να έχει βρίσκει κάποιος αλλά τον κάνω μπλοκ».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ξεκαθάρισε για τα βίντεο στο Youtube, πώς: «Έχω κόψει σημεία που μπορεί να “κλείνουν” σπίτια».