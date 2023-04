Φελίσια Τσαλαπάτη: Στο σχολείο με φώναζαν «η χοντρή» – Η εξομολόγηση για τα παραπανίσια κιλά και την νευρική ανορεξία

Στην κάμερα της “Super Katerina” μίλησε η Φελίσια Τσαλαπάτη. Η ραδιοφωνική παραγωγός που συμμετέχει στο “Just The 2 Of Us” μαζί με τον Τριαντάφυλλο, αναφέρθηκε στα παραπανίσια κιλά που είχε ως παιδί και την μάχη με την νευρική ανορεξία.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το εάν έχει περάσει περιόδους στην ζωή της που να έχει πάρει περισσότερα κιλά ή να έχει χάσει από διατροφικές διαταραχές, η Φελίσια Τσαλαπάτη, απάντησε πως: «Φυσικά, όταν ήμουν μικρή, επειδή άλλαζα συνέχεια σχολεία, μέχρι να δεθώ με τα παιδιά ήμουν «η χοντρή». Έτσι με φώναζαν τα παιδιά. Είχα όντως παραπανίσια κιλά, αλλά απενοχοποιήθηκε μετά στο μυαλό μου, καθώς αυτά που έλεγαν, όπως «θα το πάρει μπόι» και τα λοιπά ισχύουν. Δεν έκανα καμία προσπάθεια μετά. Όταν άρχισα να αδυνατίζω, άρχισα να βλέπω τεράστια αποδοχή από τους άλλους, δηλαδή ήμουν άρρωστη και αντί να με ρωτήσουν τι κάνω μου έλεγαν “Α! αδυνάτησες”, αυτό με οδήγησε στην νευρική ανορεξία».

«Δεν έφθασα σε πολύ άσχημα επίπεδα, το προλάβαμε εγκαίρως. Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν με άφηνα να φάω. Μέχρι την τελευταία στιγμή πείναγα και δεν έτρωγα» αναφέρει για την νευρική ανορεξία, προσθέτοντας πως ξεκίνησε και πάλι να τρώει, όταν είδε τους γονείς της να κλαίνε, πράγμα που την θορύβησε.

«Κατάλαβα ότι η υγεία είναι ένα διαφορετικό κομμάτι και αν εσύ αισθάνεσαι καλά, προσέχεις το σώμα σου και κάνεις πράγματα που αγαπάς είσαι πιο όμορφος από ποτέ» κατέληξε η Φελίσια Τσαλαπάτη.