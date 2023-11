Έξαλλος ο Λιάγκας: «Χαίρομαι που το Celebrity κάνει 4%, ξεφτιλίζουμε ανθρώπους για 2 μονάδες παραπάνω»

Το θέμα του Σταμάτη Γαρδέλη, ο οποίος νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική στο Δαφνί, παρουσίασαν και σήμερα στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Κατά τη διάρκεια του σχολιασμού ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε με αφορμή το γεγονός πως στον Σταμάτη Γαρδέλη δεν δόθηκε η ευκαιρία να παίξει κάποιον ρόλο, αλλά αντιθέτως συμμετείχε στο «I’m a celebrity get me out of here».

«Η διάσταση που θέλω να δώσω στο θέμα κυρίως, είναι το πώς φερόμαστε σε ανθρώπους που κάποια στιγμή τους ανεβάζαμε, κάποια στιγμή τους στιγματίσαμε ότι ανήκουν σε μια trash τηλεοπτική και κινηματογραφική εποχή, αυτή είναι η αλήθεια…

Και κάποια στιγμή, αντί να τους δώσουμε ρόλους για να ζήσουν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι, τους βάζαμε να παίζουν μόνο σε ριάλιτι. Για να πάρουμε το χαριτωμένο, το αστείο, το γλαφυρό, το λίγο φαιδρό; Δεν ξέρω, χαρακτηρίστε το όπως θέλετε κομμάτι της ύπαρξής τους, που πιθανόν όλοι να έχουμε», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής ανέφερε πως: «Αλλά εμείς βάζοντάς τους στα ριάλιτι, αυτό το κομμάτι θέλαμε να πάρουμε, για να γελάσουμε. Γιατί και αυτό μπούλινγκ είναι, δεν είναι μόνο οι χοντροί μπούλινγκ.

Όταν βάζω έναν πρώην μεγάλο σταρ σε ένα ριάλιτι για να πάρω κάποια στοιχεία, τα πιο γλαφυρά, για να το πω έτσι όμορφα, της προσωπικότητά του, για να γελάσω στο σπίτι, κι αυτό μπούλινγκ είναι. Και έχουμε την ευθύνη όλοι. Θα μου πείτε «Και τι να κάνουμε; Να μη βλέπουμε τηλεόραση;». Όχι, να μην βλέπουμε».

«Εγώ χαίρομαι που το «I’m a celebrity get me out of here» κάνει 4%. Αν δούλευα στον ΣΚΑΙ, τα ίδια θα έλεγα. Και ο ΑΝΤ1 να το έπαιζε, τα ίδια θα έλεγα, είμαι ξεκάθαρος. Για μένα είναι πρόοδος της κοινωνίας που τέτοια ευτελεστικά ριάλιτι, γιατί υπάρχουν και άλλα.

Το «Survivor» είναι ένα καλό ριάλιτι, αγωνιστικό, έχει και στοιχεία κόντρας… Εντάξει, οκ δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων, θα τσακωθούμε και θα έχει και ενδιαφέρον. Όμως, το να ευτελίζουμε και να ξεφτιλίζουμε ανθρώπους για να κάνουμε 2-3 μονάδες παραπάνω, εγώ χαίρομαι που ο κόσμος γυρίζει την πλάτη σε αυτά τα τηλεοπτικά θεάματα», τόνισε.