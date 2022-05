Μπέσσυ Αργυράκη: Τι αποκάλυψε για Στράτο Διονυσίου – «Το DWTS ήταν παρακινδυνευμένο για την υγεία μου» – ΒΙΝΤΕΟ

Στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε καλεσμένη η Μπέσσυ Αργυράκη και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις συνεργασίες της, στο «Dancing With The Stars», αλλά και στην κόρη της.

Μεταξύ αυτών που συνεργάστηκε ήταν ο Στράτος Διονυσίου, οποίος μάλιστα τη θεωρούσε… γούρι του μετά από πολλές κοινές επιτυχημένες εμφανίσεις, ο Τόλης Βοσκόπουλος, η Ρίτα Σακελλαρίου, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Τζένη Βάνου και ο Δημήτρης Μητροπάνος.

Φυσικά μέσα στα θέματα που σχολίασαν δεν έλειψε και η συμμετοχή της στο Dancing With The Stars, τον χειμώνα που πέρασε.

«Το Dancing With The Stars ήταν μια φανταστική εμπειρία όπως η ίδια ανέφερε, αλλά παράλληλα ήταν και πολύ παρακινδυνευμένη η παρουσία της εκεί σχετικά με την υγεία της και τα κιλά της».

Αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως ο παραγωγός τη ρώτησε αν θα ανταπεξέλθει στο concept με τον σύζυγό της να της λέει:

«Που πας ρε Καραμήτρο», όταν του ανακοίνωσε την απόφασή της.