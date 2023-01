Ashley Olsen: Παντρεύτηκε τον Louis Eisner σε ιδιωτική τελετή

Η Ashley Olsen παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six.

H μεγιστάνας της μόδας παντρεύτηκε τον Louis Eisner σε μια ιδιωτική γαμήλια τελετή στις 28 Δεκεμβρίου. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους μπροστά σε 50 από τους πιο στενούς φίλους και συγγενείς σε μια έπαυλη στο Μπελ Αιρ, είπαν πηγές στο Page Six.

Η Ashley φέρεται να είναι με τον Eisner, καλλιτέχνη και γιο της σχεδιάστριας κοσμημάτων Lisa Eisner, από τον Οκτώβριο του 2017.

Η ίδια επιλέγει να κρατά επτασφράγιστο μυστικό την ιδιωτική της ζωή και ακόμη δεν έχει σχολιάσει δημοσίως την σχέση τους. Τον Ιούνιο του 2017 η Ashley πυροδότησε φήμες για αρραβώνα όταν εθεάθη στο Λος Άντζελες με τον Eisner, με τον οποίο βγήκαν για δείπνο και σινεμά.

Τα βλέμματα έπεσαν στο δαχτυλίδι στο αριστερό της δάχτυλο με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν οι φήμες. Δύο χρόνια μετά ο Eisner ανέβασε μια σπάνια φωτογραφία της Ashley ενώ οι δυο τους απολάμβαναν την πεζοπορία στο δάσος.

Η δίδυμη αδελφή της, Mary-Kate Olsen, αναφέρθηκε στο γιατί είναι άνθρωποι χαμηλών τόνων με μινιμαλιστικό στυλ τον Ιούνιο του 2021, λέγοντας ότι το να κρατούν τα προσωπικά τους θέματα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο μεγάλωσαν εκείνη και η Ashley.

#HappyBirthday to former actresses #MaryKateOlsen and #AshleyOlsen who made their television debut as infants portraying Michelle Tanner on the ABC sitcom #FullHouse, born this day in 1986. pic.twitter.com/90DmublC8B

— Silver Age Television 📺 (@SilverAgeTV) June 13, 2021