Ανδρέας Μικρούτσικος: Η απάντηση του δημοσιογράφου που πήρε την συνέντευξη μετά τον σάλο για την Όλγα Τρέμη

Πλήθος συζητήσεων και αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει η συνέντευξη που παραχώρησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο περιοδικό ΟΚ! στην οποία μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως είχε ερωτική σχέση με την Όλγα Τρέμη.

Ο παρουσιαστής ανέφερε πως ήταν «ο πρώτος άνδρας» της γνωστής δημοσιογράφου, ξεκαθαρίζοντας στη συνέχεια μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα πως ήταν “αφελής” καθώς πίστευε πως τα έλεγε off the record,

Μετά τον ντόρο που προκλήθηκε, ο δημοσιογράφος Μιχάλης Ροδόπουλος που πήρε τη συνέντευξη στον Ανδρέα Μικρούτσικο θέλησε να πάρει θέση.

Μιχάλης Ροδόπουλος: Η απάντηση του δημοσιογράφου που πήρε την συνέντευξη στον Ανδρέα Μικρούτσικο

«Λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε για τη #viral συνέντευξη στο νέο τεύχος του OK! Magazine Greece που κυκλοφόρησε χθες Τετάρτη στα περίπτερα… Ούτε μιλήσαμε ιδιωτικά με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ούτε διανοήθηκα να τον παγιδεύσω δημοσιεύοντας off the record δηλώσεις του (για την ακρίβεια η περίφημη τελευταία ερώτηση ήταν “Ανδρέα, όντως έκανες ιδιαίτερα στην Όλγα Τρέμη;”, αγνοώντας την προσωπική σχέση τους που μου αποκάλυψε και επιπλέον, δεν νομίζω ότι πλέον πρέπει να αυτοσυστηθώ ξανά. Η πιάτσα είναι μικρή και όλοι γνωριζόμαστε. Το τηλεφώνημα από τον Ανδρέα μετά τα όσα είπε στον αέρα της εκπομπής Super Katerina, κατέληξε με πολλά γέλια και πειράγματα ότι θα ακολουθήσει εξίσου ηχηρό sequel. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους εισαγγελείς των social media που εντόπισαν τον νέο κατηγορούμενο», έγραψε ο Μιχάλης Ροδόπουλος.