Αυτά είναι τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια παγκοσμίως για αυτή την εβδομάδα

Tα δέκα δημοφιλέστερα τραγούδια στον πλανήτη για αυτή τη βδομάδα που τελειώνει στις 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το έγκυρο μουσικό περιοδικό Billboard, είναι τα κάτωθι.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το εν λόγω χιτ-παρέϊντ “Global 200” σχηματίζεται κάθε βδομάδα σύμφωνα με τις πωλήσεις φυσικών δίσκων και ψηφιακών downloads, καθώς και από τις αναμεταδόσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα διαδικτυακά streamings σε ολόκληρο τον κόσμο.

No.1 The Kid LAROI, Justin Bieber – Stay



No.2 Lil Nas X Jack Harlow – Industry Baby



No.3 Ed Sheeran – Bad Habits



No.4 Lil Nas X – Thats What I Want



No.5 Drake ft. Future & Young Thung – Way 2 Sexy



No.6 Heat Waves – Glass Animals



No.7 Ed Sheeran – Shivers



No.8 CKay – Love Nwantiti



No.9 Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)



No.10 Farruko – Pepas