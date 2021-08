Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρόκειται για ένα άλμπουμ που έχει πουλήσει πάνω από 28 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως! Το "Slippery When Wet", από τους Bon Jovi. Ήταν ο τρίτος μεγάλος δίσκος της καριέρας τους, κυκλοφόρησε το 1986 και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση του αμερικάνικου χιτ-παρέϊντ, όπου και παρέμεινε για οκτώ ολόκληρες εβδομάδες! Έβγαλε τρεις τουλάχιστον μεγάλες επιτυχίες: το "You Give Love a Bad Name", το "Livin' on a Prayer" και το "Wanted Dead or Alive".