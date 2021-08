Στα 58 του χρόνια πέθανε ο Βρετανός κωμικός ηθοποιός Σον Λοκ, ο οποίος, όπως επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, έπασχε από καρκίνο. Ο Λοκ έγινε γνωστός από τη σειρά "8 Out of 10 Cats" ενώ είχε εμφανιστεί και στις σειρές "QI", "The Last Leg", "Have I Got News for You" και "The Big Fat Quiz of the Year|.

Σε ανακοίνωσή του, ο επίσης κωμικός ηθοποιός Λι Μακ και επιστήθιος φίλος του Λοκ χαρακτήρισε τραγική την είδηση του θανάτου του και τον χαρακτήρισε αυθεντικό στην κωμωδία και τη ζωή.

Ο Λοκ ξεκίνησε την κωμωδία του ως stand-up κωμικός, κέρδισε το Βραβείο Βρετανικής Κωμωδίας το 2000 στην κατηγορία Best Live Comic, και προτάθηκε για το Βραβείο Κωμωδίας Perrier. Ήταν γνωστός για τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.