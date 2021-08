Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η Mariah Carey έχει μια αδυναμία στα λικέρ, ιδίως τα χωνευτικά, αυτά που είναι για μετά το δείπνο. Έβγαλε λοιπόν και εκείνη το δικό της λικέρ, το οποίο ονομάζεται "Black Irish". Το όνομα του ποτού είναι επηρεασμένο από τους γονείς της, δεδομένου ότι ο πατέρας της, Alfred Roy, ήταν μαύρος από την Βενεζουέλα (black) και η μητέρα της, Patricia, ήταν Ιρλανδέζα (Irish).

Το σλόγκαν που συνοδεύει το λανσάρισμα του προϊόντος είναι η φράση “a cause for celebration”, η οποία είναι παρμένη από τους στίχους της επιτυχίας της "It’s Like That" από το άλμπουμ της του 2005 με γενικό τίτλο "’The Emancipation of Mimi".

Το project ετοιμαζόταν επί δύο χρόνια. Το κρεμώδες λικέρ είναι φτιαγμένο για να το πιεί κάποιος σκέτο ή να γίνει mixing σε cocktail. Κυκλοφορεί σε τρεις γεύσεις, αυθεντική Ιρλανδέζικη κρέμα, αλατισμένη καραμέλα και ποικιλία από λευκές σοκολάτες.