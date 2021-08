Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Και όμως ναι, οι Beatles ηχογράφησαν ένα τραγούδι Έλληνα συνθέτη, εν προκειμένω του Μίκη Θεοδωράκη. Πρόκειται για το "Αν Θυμηθείς Τ' Όνειρό Μου", το οποίο ηχογράφησαν για το τηλεοπτικό σώου του BBC "Pop Go The Beatles", στις 6 Αυγούστου 1963, με τίτλο "The Honeymoon Song" και το οποίο συμπεριλαμβάνεται μόνο στο διπλό - ζωντανά ηχογραφημένο - άλμπουμ τους "Live At The BBC".