Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το ιστορικό τριπλό άλμπουμ που έβγαλε ο George Harrison, αμέσως μετά τη διάλυση των Beatles, το 1970, είχε σκαρφαλώσει την επόμενη χρονιά στο Νο.1 του τσαρτ μεγάλων δίσκων της Αμερικής σύμφωνα με το έγκυρο μουσικό περιοδικό Billboard.

Στις 6 Αυγούστου φέτος κυκλοφόρησε μία επετειακή έκδοση του άλμπουμ για τα 50 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία, με επιπλέον υλικό. Αυτή η deluxe έκδοση επέστρεψε στο Top-10 αυτής της εβδομάδας και συγκεκριμένη στην 7η θέση.

Να σημειώσουμε ότι στο έργο αυτό συμμετείχαν στις ηχογραφήσεις και οι εξής καλλιτέχνες: Eric Clapton, Gary Wright, Ringo Starr, Billy Preston, Peter Frampton, Dave Mason, Gary Brooker, Ginger Baker, John Lennon, Yoko Ono, Dhani Harrison, Sam Brown, Ray Cooper και άλλοι. Οι τρεις τελευταίοι μόνο στην επανέκδοση του 2001.

Παραγωγοί ήταν ο George Harrison και ο Phil Spector.

Από το project προέκυψαν δύο υποψηφιότητες για Grammy και ένα βραβείο Hall of Fame Award το 2014.

Τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν τα: "My Sweet Lord", "What Is Life" και "Isn't It a Pity".