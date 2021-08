Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Οι Doobie Brothers είναι ένα σπουδαίο rock συγκρότημα, που ιδρύθηκε στο San Jose της California και που έχει ήδη συμπληρώσει μισό αιώνα λαμπρής πορείας! Έχουν πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Έχουν ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame το 2020 και στο Vocal Group Hall of Fame το 2004.

Έβγαλαν μεγάλες επιτυχίες όπως τα: "Long Train Runnin", "Listen to the Music", "China Grove", "Black Water", "What a Fool Believes", "Minute by Minute" και άλλα.

Ο Michael McDonald είχε αρχικά μπει στην μπάντα για να κάνει φωνητικά και στη συνέχεια έφθασε να γίνει ο τραγουδιστής του γκρουπ και η ηγετική του μορφή. Στην φωτογραφία παρακάτω είναι ο Michael McDonald με την σύζυγό του και έναν φίλο στην Μύκονο, στις καλοκαιρινές τους διακοπές το 2013.

Στο βίντεο παρακάτω θα τους δείτε να κάνουν πρόβες για την περιοδεία που ξεκινάνε στις 11 Σεπτεμβρίου.