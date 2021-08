Πράγματι το τραγούδι εμφανίσθηκε σήμερα. Τίτλος του "Cold Heart (Pnau Remix)". Το remix το έκανε ένα τρίο χορευτικής μουσικής από το Σύδνεϋ της Αυστραλίας, οι Pnau, με τους οποίους ο Elton John έχει ξανασυνεργαστεί το 2012, όταν του είχαν κάνει το remix στο "Good Morning to the Night".

Το "Cold Heart (Pnau Remix)" είναι ένα mashup, μιά συρραφή από αποσπάσματα από παλαιότερα τραγούδια του Elton John. Συγκεκριμένα από την μπαλάντα του 1989 "Sacrifice", από την μεγάλη επιτυχία του 1972 "Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)", από το "Kiss the Bride" του 1983 και από το "Where’s the Shoorah?" του 1976.