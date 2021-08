Το κομμάτι ηχογραφήθηκε κατά την διάρκεια της πανδημίας και βρίσκει τον Billy Idol να κοιτάει λίγο πίσω στο παρελθόν και στο ατύχημα που είχε το 1990 με την μοτοσυκλέτα του, απ' όπου έχασε ένα πόδι και δεν μπορούσε να περπατήσει για περίπου έναν χρόνο.

The Roadside EP Tracklist

1. Rita Hayworth

2. Bitter Taste

3. U Don’t Have to Kiss Me Like That

4. Baby Put Your Clothes Back On