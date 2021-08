Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Στο σάουντρακ της ταινίας "Respect" με την ζωή της Aretha Franklin, που βγαίνει στους κινηματογράφους της Αμερικής σε τρεις μέρες, υπάρχει μόνο ένα καινούργιο τραγούδι. Όλα τα άλλα είναι από το ρεπερτόριο της βασίλισσας της soul.

Πρόκειται για το τραγούδι "Here I Am (Singing My Way Home)", που έγραψε η Jennifer Hudson μαζί με την Carole King και που ερμηνεύει η πρώτη. Στην δημιουργία του τραγουδιού συμμετείχε ο Jamie Hartman και ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός will.i.am.

Για την Jennifer Hudson ήταν μεγάλη χαρά που της δόθηκε η ευκαιρία να γράψει ένα τραγούδι από κοινού με την θρυλική Carole King.

Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι το κομμάτι που είχε γράψει η Carole King με τίτλο "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" είχε καθορίσει το 1967 την καριέρα της Aretha Franklin και την είχε βοηθήσει πολύ.