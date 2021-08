Ίσως η πιο αντιφατική συνύπαρξη στην ιστορία της μουσικής. Ο Lemmy και η Samantha Fox γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν 17 ετών, σε μία φιλανθρωπική εκδήλωση του ραδιοσταθμού Capital Radio, όπου συνέπεσε να διαγωνιστούν μεταξύ τους για το ποιός θα φάει περισσότερα μακαρόνια σπαγγέτι.

Έγιναν φίλοι και ο Lemmy την κάλεσε σπίτι για να γράψουν μερικά τραγούδια. Η Samantha ήταν δηλωμένη λάτρης της hard rock μουσικής και των Motörhead. Παρόλα αυτά, ο Lemmy έβαλε μιά βιντεοκασέτα με τραγούδια των ΑΒΒΑ και όπως περιγράφει η Samantha Fox, της είπε ότι ήταν το... αγαπημένο του συγκρότημα!

Ο Lemmy την κέρασε μερικά Jack Daniel’s και πράγματι έγραψε ένα τραγούδι για εκείνη, το Beauty And The Beast. Επίσης συζητάγανε να ηχογραφήσουν και το "Islands In The Stream" των Dolly Parton & Kenny Rogers για την β' πλευρά.