Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Dennis ‘Dee Tee’ Thomas, σαξοφωνίστας, φλαουτίστας και ιδρυτικό μέλος του soul, funk και disco συγκροτήματος των Kool & the Gang, έφυγε από την ζωή στον ύπνο του σε ηλικία 70 ετών.

Οι Kool & the Gang, ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα που ιδρύθηκε το 1964 στο Jersey City του New Jersey, από τους αδελφούς Robert "Kool" Bell και Ronald Bell και τον Dennis "Dee Tee" Thomas.

Έβγαλαν πολλές επιτυχίες, όπως τα: "Jungle Boogie", "Celebration", "Get Down on It", "Ladies Night" και άλλα.

Η δισκογραφία των Kool & the Gang συμπεριλαμβάνει 23 άλμπουμ ηχογραφημένα σε στούντιο και 70 σινγκλς. Έχουν πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια μεγάλους δίσκους παγκοσμίως. Έχουν κερδίσει πολλά μουσικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και δύο Grammy Awards και επτά American Music Awards.