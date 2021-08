Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το θρυλικό κομμάτι "Wild Thing", που ανήκει στις κατηγορίες μουσικής garage rock ή garage punk, το είχε γράψει ο Αμερικανός συνθέτης Chip Taylor, ο οποίος έχει γράψει τραγούδια για σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως οι: Janis Joplin, Anne Murray, Jimi Hendrix, Chrissie Hynde, Linda Ronstadt, Emmylou Harris, κ.ά.

Οι Βρετανοί Troggs το έβγαλαν τον Απρίλιο του 1966 και το έκαναν επιτυχία και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Στην Αμερική ανέβηκαν στο Νο.1 και στην Βρετανία μέχρι την 2η θέση του τσαρτ. Ομως εκείνη δεν είναι η original εκτέλεση.

Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στο συγκρότημα The Wild Ones από την Νέα Υόρκη, που το κυκλοφόρησαν έναν χρόνο νωρίτερα, το 1965. Αλλά δεν κατάφεραν να μπουν στο χιτ-παρέϊντ.

Οι Wild Ones ήσαν για αρκετά χρόνια η house band της ντισκοτέκ Peppermint Lounge στην 45th Street.

Αντίθετα οι Troggs, εκτός από το "Wild Thing", έκαναν επιτυχία και με τα "With a Girl Like You" και "Love Is All Around", που έγιναν χρυσά και πούλησε το καθένα πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

Το "Wild Thing" είναι μέσα στην λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με τους αναγνώστες του περιοδικού Rolling Stone.