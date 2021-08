Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Είχε ανακοινωθεί πέρσι τον Δεκέμβριο, ότι το HBO είχε παραγγείλει την συνέχεια του "Sex and the City", που μετά από διαπραγματεύσεις φάνηκε ότι θα έβγαινε χωρίς τον ρόλο της Samantha Jones, που υποδυόταν η Kim Cattrall.

Τον Ιανουάριο φέτος επιβεβαιώθηκε και ο τίτλος του sequel "And Just Like That...", που θα αποτελείται από δέκα ημίωρα επεισόδια. Στην συνέχεια αυτή υπάρχει και μία ακόμη σημαντική απώλεια. Δεν θα συνεργαστεί η σχεδιάστρια κοστουμιών Patricia Field, η οποία όμως συνέστησε μιά φίλη της για το πρότζεκτ, την Molly Rogers.

Έτσι λοιπόν, η Sarah Jessica Parker, η Cynthia Nixon και η Kristin Davis αναλαμβάνουν και πάλι τους ρόλους τους! Και βέβαια και ο πολυαναμενόμενος Mr. Big, κατά κόσμον Chris Noth.

Η πρώτη ανάγνωση του σεναρίου έγινε στις 11 Ιουνίου και τα γυρίσματα ξεκίνησαν αμέσως μετά στην Νέα Υόρκη ασφαλώς.