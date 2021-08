Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Tom Morello, 57 ετών, γεννημένος στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο γκρουπ των Rage Against the Machine, αλλά και σε άλλα συγκεροτήματα όπως οι Audioslave και οι Prophets of Rage. Εχει κάνει περιοδείες και με τον Bruce Springsteen.

Ο Eddie Vedder, 56 ετών, γεννημένος στο Εβανστον του Ιλλινόϊ, είναι γνωστός τραγουδιστής και κιθαρίστας των Pearl Jam.