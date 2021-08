Το διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ του του Κάρλοβι Βάρι τιμά τον Ethan Hawke

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ethan Hawke θα τιμηθεί με το President’s Award, για να τιμηθεί η συνολική προσφορά του, στο φετινό 55ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι (KVIFF)

Το βραβείο απονέμεται στους κινηματογραφιστές που «συνέβαλαν με θεμελιώδη τρόπο στην ανάπτυξη του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου».

Ένα από τα πιο ξεχωριστά ταλέντα της γενιάς του, ο Hawke εξελίχθηκε ως ηθοποιός στο "Dead Poets Society" παίζοντας τον ντροπαλό μαθητή Todd. Καθιερώθηκε με την ερμηνεία του σε ταινίες όπως η διασκευή στο "White Fang" (1991) και το "Reality Bites" (1994). Αναμφισβήτητα η πιο σημαντική κινηματογραφική συνεισφορά του ήρθε μέσω της συνεργασίας του με τον σκηνοθέτη Richard Linklater και τη συμπρωταγωνίστρια Julie Delpy στη σειρά "Before Sunrise". Η τριλογία "Before Sunrise" (1995), "Before Sunset" (2004) και "Before Midnight" (2013) αναφέρεται το ίδιο ζευγάρι, τους Jesse και Céline (Hawke και Delpy) και στα σκαμπανεβάσματα της σχέσης τους σχεδόν επί δύο δεκαετίες.

Ο Hawke πρωταγωνίστησε επίσης στο βραβευμένο με Όσκαρ δράμα "Boyhood" (2014) και στα "Fast Food Nation" (2006), "Waking Life" (2001), "The Newton Boys" (1998) και "Tape" (2001).