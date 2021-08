Ο Σάκης Κατσούλης θέλησε να κάνει μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του. Ο μεγάλος νικητής του Survivor τόλμησε να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών του και έτσι ο μέχρι πρότινος μελαχρινός επιχειρηματίας πέρασε στο... κλαμπ των ξανθών. Ο Σάκης Κατσούλης, ο οποίος έχει κερδίσει την αγάπη του κόσμου, συνεχίζει να μοιράζεται μέσα από τα social media στιγμές της καθημερινότητάς του. Έτσι, "μοιράστηκε" και φωτογραφία του με την αλλαγή στα μαλλιά του, στο Instagram. Μάλιστα τη συνόδευσε με το εξής σχόλιο: «A man who is a master of patience is master of everything else.» Δούλεψε σκληρά, κάνε υπομονή, δούλεψε με τον εαυτό σου και σίγουρα θα πάρεις αυτό που σου αξίζει!".