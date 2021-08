Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Sir Paul McCartney έκανε και αυτός το εμβόλιό του και έβγαλε φωτογραφία. Ο μεγάλος καλλιτέχνης, που δημιούργησε τους Beatles μαζί με τον John Lennon, δεν κάνει ποτέ τυχαίες κινήσεις. Ήθελε να στείλει ένα μήνυμα, το μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού! Και το έγραψε και ξεκάθαρα στα social media: "Be cool. Get vax'd - Paul". Συστήνει ψυχραιμία και χρήση των εμβολίων!

Να θυμίσουμε (κυρίως για τους νεότερους) ότι ο Paul McCartney είναι ένας από τους πιο πετυχημένους συνθέτες και δημιουργούς στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής!

Παρακάτω δύο ντουέτα του Paul McCartney, το ένα με τον Michael Jackson στο "Say Say Say" (1983) και το άλλο με τον Stevie Wonder στο "Ebony and Ivory" (1982).