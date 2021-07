Ο Glenn Frey εγκαταλείπει το συγκρότημα, αλλά ο μάνατζέρ τους, ο Irving Azoff, δεν βγάζει καμία ανακοίνωση πιστεύοντας ότι θα φτιάξουν τα πράγματα. Η ανακοίνωση της διάλυσης του γκρουπ δεν βγήκε ποτέ...!

Το γκρουπ δεν ξαναβρέθηκε μαζί παρά μόνο το 1994, όταν έβγαλαν το άλμπουμ "Hell Freezes Over" και την σχετική περιοδεία. Ένα reunion που ήταν ιδιαιτέρως κερδοφόρο!

(Σημ.: Στο άλμπουμ "The Long Run" συμπεριλαμβάνεται και ένα τραγούδι που έχει τίτλο "The Greeks Don't Want No Freaks")