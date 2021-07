Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Αμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής ο Lobo, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Roland Kent LaVoie, γεννήθηκε στην Florida στις 31 Ιουλίου του 1943. Κινήθηκε σε είδη μουσικής όπως τα folk rock, soft rock και country pop.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως μέλος του συγκροτήματος των Rumours, όπου συμμετείχαν και οι Gram Parsons και Jim Stafford. Εβγαλε μιά σειρά από Top-10 επιτυχίες στην Αμερική, αλλά το τραγούδι που ξεχώρισε ήταν το "I'd Love You to Want Me", το οποίο κυκλοφόρησε ως δεύτερο σινγκλ από το δεύτερο άλμπουμ του, του 1972, "Of a Simple Man".