Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η φοβερή και τρομερή Miley Cyrus, κόρη του μεγάλου καλλιτέχνη της country μουσικής, Billy Ray Cyrus, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο φεστιβάλ Lollapalooza του Σικάγο. Τραγούδησε ένα medley από ένα δικό της κομμάτι του 2013, το "We Can’t Stop" μαζί με το κλασικό "Where Is My Mind?" των Pixies από το 1988.

Επίσης η Miley ερμήνευσε το "Heart Of Glass" των Blondie, το "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" της Cher, το "Say Hello 2 Heaven" των Temple Of The Dog και το Nothing Compares 2 U της Sinéad O’Connor και του Prince.

Ακόμα, είπε δύο τραγούδια μαζί με τον Billy Idol, την επανέκδοση του δικού του "White Wedding" και το δικό της "Night Crawling" από το περσινό άλμπουμ της "Plastic Hearts".