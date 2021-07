Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρόκειται για το δεύτερο άλμπουμ ηχογραφημένο σε στούντιο, που έβγαλε σήμερα η πετυχημένη νεαρή τραγουδίστρια και συνθέτρια, η Billie Eilish . Είναι σε συνέχεια του ντεμπούτου άλμπουμ της, που είχε κυκλοφορήσει το 2019 με τίτλο "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Πέντε σινγκλ προκύπτουν από τον 2ο αυτόν δίσκο. Πρόκειται για τα τραγούδια: "My Future", "Therefore I Am", "Your Power", "Lost Cause" και "NDA", τα οποία κατάφεραν όλα να γίνουν Top-40 επιτυχίες!

Για την προώθηση του άλμπουμ ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ της Disney, που θα έχει και αποσπάσματα από συναυλίες, με τίτλο "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles", το οποίο αναμένεται να βγει στον αέρα στις 3 Σεπτεμβρίου. Επίσης, μία παγκόσμια περιοδεία, με τίτλο "Happier Than Ever the World Tour" είναι στα σκαριά για 2022.

Το νέο αυτό άλμπουμ ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου στο υπόγειο στούντιο ηχογράφησης του αδελφού της Billie Eilish, του Finneas, στο σπίτι του στο Los Feliz στην ευρύτερη περιοχή του Los Angeles.