Το έκανε ξανά όπως λέει και η μεγάλη της επιτυχία, το "Oops, I did it again". Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνεχίζει να ποστάρει αποκαλυπτικές πόζες, ενώ παλεύει να απελευθερωθεί από την κηδεμονία του πατέρα της. Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε topless για ακόμη μία φορά, καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία με τα χέρια της. Το βίντεο έχει περισσότερα από 8 εκατομμύρια views ήδη.

Η 39χρονη, αρκέστηκε να βάλει στη λεζάντα τρία emoji φιλάκια. Την περασμένη εβδομάδα η ποπ σταρ είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία, που από ότι φαίνεται προέρχεται από το ίδιο βίντεο, καθώς φορά το ίδιο τζιν σορτσάκι.

Η Μπρίτνεϊ και ο Σαμ είναι μαζί από το 2016, ενώ δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί μαζί του, λόγω του καθεστώτος υπό το οποίο τελεί. Η σταρ έχει δύο γιους, τον 15χρονο Σον και τον 14 Τζέιντεν από τον γάμο της με τον Κέβιν Φέντερλαϊν, ενώ τώρα υποστηρίζει ότι ο πατέρας της, την ανάγκασε να υποβληθεί σε εμφύτευση ειδικού αντισυλληπτικού μηχανισμού ώστε να μην κάνει άλλα παιδιά.

Η Μπρίτνεϊ Σπιρς έχει κατηγορήσει τον πατέρα της ότι λόγω του καθεστώτος επιτροπείας το οποίο της έχει υποβάλει, δεν της επιτρέπει να παντρευτεί ούτε να κάνει παιδί. Η πικρή δικαστική μάχη συνεχίζεται και αναμένονται εξελίξεις.