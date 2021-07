Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το αυθεντικό σάουντρακ με την μουσική και τα τραγούδια που ακουγόντουσαν στην ταινία "Grease" πρωτοκυκλοφόρησε το 1978 και επανακυκλοφόρησε άλλες δύο φορές, το 1984 και το 1991. Συνολικά έχει πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 38 εκατομμύρια διπλά άλμπουμς. Θεωρείται ένας από τους δίσκους που έχουν πουλήσει τα περισσότερα αντίτυπα στην ιστορία της μουσικής!

Πρωταγωνιστές στην ταινία ήσαν ο John Travolta και η Olivia Newton-John. Οι οποίοι τραγούδησαν και ορισμένα κομμάτια, όπως το "You're the One That I Want", που σκαρφάλωσε στην κορυφή των τσαρτς και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Στο σάουντρακ επίσης συμμετέχουν οι Sha Na Na, καθώς και ο Frankie Valli των Four Seasons, που ερμήνευσε το ομότιτλο τραγούδι "Grease", που έγραψε ο Barry Gibb των Bee Gees.