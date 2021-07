Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το "Bella Donna" ήταν το πρώτο σόλο άλμπουμ που έβγαλε η Stevie Nicks έξω από τους Fleetwood Mac. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα στις 27 Ιουλίου 1981 και κατέκτησε την 1η θέση του αμερικάνικου χιτ-παρέϊντ στους μεγάλους δίσκους. Επιασε γρήγορα τα ένα εκατομμύριο αντίτυπα σε πωλήσεις και έγινε πλατινένιος.

Ο δίσκος έδωσε τέσσερις επιτυχίες, τα τραγούδια: "Stop Draggin' My Heart Around” με τους Tom Petty and the Heartbreakers, "Leather and Lace” με τον Don Henley, "Edge of Seventeen" και "After the ⁣Glitter Fades”.⁣⁣⁣