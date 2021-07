Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ένα νέο ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ ετοιμάζεται για την ζωή και την 70χρονη καριέρα του κορυφαίου καλλιτέχνη της country μουσικής, του Willie Nelson. Θα έχει τίτλο "Willie Nelson And Family".

Το ετοιμάζουν δύο κινηματογραφιστές. Ο βραβευμένος με Emmy και Grammy Thom Zimny και ο βραβευμένος με Emmy και με μία υποψηφιότητα για όσκαρ Oren Moverman.

Η παραγωγή τρέχει σε περιοχές όπως το Austin, το Maui, το Nashville, το Los Angeles και η Νέα Υόρκη.

Θα συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας του Willie Nelson, καθώς και οι φίλοι του και θα υπάρξει πρόσβαση στο αρχείο του.

Ακούστε παρακάτω δύο ξεχωριστές ερμηνείες του θρυλικού καλλιτέχνη, στα "Summertime" και "Someone to Watch Over Me".