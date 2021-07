Το εν λόγω χιτ-παρέιντ "Billboard Hot 100" σχηματίζεται κάθε βδομάδα σύμφωνα με τις πωλήσεις φυσικών δίσκων και ψηφιακών download, καθώς και από τις αναμεταδόσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα διαδικτυακά streaming στις Ηνωμένες Πολιτείες.

No.5 Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

No.8 Lil Nas X - Montero (Call Me By Your Name)