Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το τραγούδι "That's What Friends Are For" είναι μία δημιουργία των Burt Bacharach και Carole Bayer Sager, όσον αφορά τη μουσική και τους στίχους αντιστοίχως. Και είχε γίνει μεγάλη επιτυχία το 1985 από τέσσερις κορυφαίους καλλιτέχνες, τους Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight και Stevie Wonder.