Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Σε μίνι περιοδεία βγαίνουν οι Kansas τις επόμενες εβδομάδες.

Το θρυλικό αυτό συγκρότημα, που ιδρύθηκε το 1973 στην πρωτεύουσα της πολιτείας του Κάνσας, την πόλη Τοπέκα, είναι ιδιαιτέρως γνωστό και αγαπητό στη χώρα μας, κυρίως με το περίφημο τραγούδι "Dust in the Wind", το οποίο προήλθε από το άλμπουμ του 1977 "Point of Know Return", έναν από τους πιο αξιόλογους δίσκους του αμερικάνικου progressive rock.