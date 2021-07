Ίντρις Έλμπα: Το παιδί μεταναστών που κατέκτησε το Χόλιγουντ - Η κατάθεση ψυχής για τις δύσκολες στιγμές της ζωής του

Ο Ίντρις Έλμπα είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς ηθοποιούς, ενώ το όνομά του φιγουράρει και για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ. Η ζωή του είναι άκρως ενδιαφέρουσα... Δούλευε ως πορτιέρης σε νυχτερινό μαγαζί όταν έλαβε τον πρώτο μικρό του ρόλο στο The Wire. Δύο δεκαετίες μετά το όνομά του έγινε συνώνυμο της επιτυχίας.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας "The Suicide Squad" μιλά για τον αγώνα που έδωσε για να κερδίσει μια ευκαιρία στη δύσκολη βιομηχανία του θεάματος, την απώλεια του πατέρα του αλλά και για το πώς η υποκριτική τον βοήθησε να βγει από το σκοτάδι.

Ο Ίντρις Έλμπα είναι πλέον 48 ετών, αλλά δεν εφησυχάζει λεπτό. Παίζει σε ταινίες ενώ ως ράπερ - κάτι που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι - κυκλοφορεί ένα νέο τραγούδι online τον μήνα. Έχει δικό του podcast. Έχει τη δική του σειρά T-shirt. Στις αρχές του 2021 υπέγραψε ένα συμβόλαιο με τον εκδοτικό οίκο HarperCollins για να γράψει παιδικά βιβλία. Μαζί με τη σύζυγό του, Sabrina Dhowre Elba, μοντέλο από τον Καναδά, ξεκίνησαν μια δράση, με την οποία ζητούν από ηγέτες χωρών, όπως η Γαλλία ή το Βέλγιο, να βοηθήσουν τους αγρότες στην Αφρική. Το ζευγάρι, επίσης, σχεδίασε και ένα σανδάλι για τον διάσημο οίκο παπουτσιών Louboutin.

“Είναι σαν να αλλάζεις καπέλα", λέει περιγράφοντας τις διαφορετικές ασχολίες του. "Μου αρέσει να βρίσκω πώς να εφαρμόσω κάποιο κομμάτι της προσωπικότητάς μου σε ένα project. Με κάνει χαρούμενο αυτό. Μπορώ να κάτσω όμως και ήσυχος, το απολαμβάνω" δηλώνει σε συνέντευξή του.

Ο πολυπράγμων Ίντρις Έλμπα και οι βιωματικοί ρόλοι

Από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στις κινηματογραφικές οθόνες, ο ηθοποιός συμμετέχει κατά μέσο όρο σε τρεις ταινίες τον χρόνο. Μπορεί να τον έχετε δει στον Thor το 2011, ή στο Star Trek ή ακόμη και στο Fast & Furius. Σίγουρα όμως κέρδισε τις καρδιές του γυναικείου κοινού ως αστυνομικός ντετέκτιβ στη σειρά του BBC, Luther, που προβλήθηκε από το 2010 έως το 2019. Πιο πρόσφατα έγινε παραγωγός αλλά και πρωταγωνίστησε σε δύο τηλεοπτικές σειρές, φιλικές προς την οικογένεια, το "In The Long Run" για το Sky και το "Turn Up Charlie" για το Netflix, που είναι και τα δύο κατά έναν τρόπο αυτοβιογραφικά.

"Οι άνθρωποι μου έχουν ασκήσει κριτική επειδή κάνω πολλά πράγματα. Επειδή κάνω αυτό και το άλλο, επειδή κάνω πολλά. Αλλά η δημιουργικότητα λειτουργεί εξισορροπητικά για εμένα“ εξηγεί ο ίδιος. Αποκαλεί την ενασχόλησή του με τις Τέχνες "το καλύτερο εξισορροπητικό σύστημα" και λέει ότι βλέπει τη δημιουργικότητα σαν μορφή θεραπείας. Άλλωστε, όπως ομολογεί, οι χαρακτήρες που του αρέσει να υποδύεται, δίνουν συναισθηματικές μάχες, διαχειρίζονται πολλή καταπίεση και πολλές αντιθέσεις και δυαδικότητες, "Οι ρόλοι που υποδύομαι έχουν αυτήν την πολυπλοκότητα και απολαμβάνω να βυθίζομαι σ' αυτούς, επειδή, είναι η στιγμή της θεραπείας μου. Πολλές φορές διαβάζω κάτι στο σενάριο και σκέφτομαι "έχω να διαχειριστώ μυστικά αυτό"" τονίζει ο σταρ που ψηφίστηκε ο πιο σέξι άνδρας εν ζωή το 2018 από το περιοδικό People.

"Είναι πραγματική ηθοποιία αν ασχολείσαι μόνο με συγκεκριμένες πτυχές της προσωπικότητάς σου;" αναρωτιέται και προσθέτει: "Οι άνθρωποι μερικές φορές μου λένε "ήσουν καλός σ' αυτόν ή στον άλλον ρόλο" και σκέφτομαι "δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είχα να διαχειριστώ αυτήν την αηδία στην πραγματικότητα!"". Όταν υποδυόταν τον Μπελ στο "Wire", πλησίασε τον χαρακτήρα όχι μόνο ως ένας λαμπρός, φιλόδοξος έμπορος ναρκωτικών, όπως τον είχαν "συλλάβει" οι σεναριογράφοι, αλλά και ως ένας νεαρός άνδρας, όπως ο ίδιος, που ένιωθε ότι ήταν κολλημένος με την πλάτη στον τοίχο. Κάποια χρόνια αργότερα υπέγραψε να υποδυθεί τον Τζον Λούθερ, σε μια περίοδο που αισθανόταν απογοητευμένος ως ηθοποιός, πιστεύοντας ότι θα τον βοηθούσε να υποδυθεί έναν χαρακτήρα που ζει μία ταραγμένη μέση ζωή. "Σίγουρα χρησιμοποίησα τη δουλειά για να εξορκίσω τους δαίμονές μου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό!" ομολογεί ο Έλμπα, που προσθέτει πως ακόμη και ο ρόλος του στο Suicide Squad έχει θεραπευτικά στοιχεία. Υποδύεται έναν κατάδικο που τον βγάζουν από τη φυλακή και τον εκβιάζουν να ηγηθεί μίας ομάδας μισθοφόρων σε μία χρηματοδοτούμενη από την κυβέρνηση αποστολή. Καθώς η ταινία προχωρεί, οι νέοι συνεργάτες του απευθύνονται σ' αυτόν για καθοδήγηση και παράδειγμα. Δεν έχει επιζητήσει αυτός να είναι πρότυπο. Είναι μοναχικός τύπος. Για πολλά χρόνια όμως και ο Έλμπα ήταν ακριβώς έτσι, λέει. "Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις στη δημόσια θέα, τόσο περισσότεροι σε βλέπουν και τόσο περισσότερο μπορείς να πέσεις στα μάτια τους. Υπάρχει φόβος έκθεσης. Ίσως η λέξη φόβος να είναι λάθος. Αλλά υπάρχει ευθύνη να μην απογοητεύσουμε τους ανθρώπους. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο έντονη είναι αυτή η ευθύνη".

Οι γονείς του ήρθαν στην Αγγλία από τη δυτική Αφρική. "Ήθελαν να αφήσουν το σημάδι τους στη νέα χώρα" εξηγεί ο Έλμπα που επισημαίνει ότι ήταν αυστηροί με την ανατροφή του και τον προκαλούσαν να σκέφτεται πάντα τις πράξεις του. "Με έκαναν να εξετάζω τα πάντα. ΤΙ λες; Τι κάνεις; Πώς προσεγγίζεις αυτό ή εκείνο; Γιατί;" λέει ο σταρ, που ήταν μοναχοπαίδι.

Η οικογένεια εγκαταστάθηκε αρχικά στο Χάκνεϊ και μετά μετακόμισε στο Κάνινγκ Τάουν. Πολλές φορές πήγαινε ο ίδιος να εισπράξει το επίδομα παιδιού καθώς η μαμά του ήταν στη δουλειά, ενώ στη διαδρομή για το σπίτι έδινε 50 σεντς για να αγοράσει ένα πακετάκι τσίχλες τούτι φρούτι. Μικρός όταν ήταν σιχαινόταν το όνομά του από τη Σιέρα Λεόνε, Ιντρίσα. Προτιμούσε να τον λένε Τζέισον, λέει ο ίδιος. Ωστόσο, μεγαλώνοντας αγκάλιασε τις διαφορές που τον ξεχώριζαν από τους συνομηλίκους του, ενώ από τα χρόνια του σχολείου τού γεννήθηκε η τεράστια αγάπη για την υποκριτική. Στα μαθήματα υποκριτικής ο Έλμπα έδειχνε πρόθυμος να κάνει όλα όσα οι συνομήλικοί του ντρέπονταν, όπως το να υποδυθεί ένα τηγανητό αυγό σε παιχνίδι αυτοσχεδιασμού. Όταν αρίστευσε σε εξετάσεις στοπ μάθημα της δραματικής η μητέρα του αντιλήφθηκε την αλήθεια: "Υποθέτω θα γίνεις ηθοποιός, έτσι;" και εκείνος απάντησε: "Ναι". Αισθανόταν ώριμος σε νεαρή ηλικία, τόσο ως προς την ιδιοσυγκρασία όσο και ως προς την εμφάνιση, καθώς όπως ο ίδιος λέει είχε μουστάκι από τα 14 του χρόνια. " η τεστοστερόνη μου έρρεε από νεαρή ηλικία. Αισθανόμουν έτοιμος να φύγω! Η μητέρα μου με κρατούσε προσγειωμένο. Ήμουν δημοφιλής στα κορίτσια και η μητέρα μου είχε ένα ύφος που έλεγε "βάλε τον κ@λο σου κάτω" τονίζει και περιγράφει την περηφάνια και την ξεχωριστή κουλτούρα των μεταναστών γονιών του, κάτι που παραμένει έντονη επιρροή στη ζωή του έως σήμερα.

Τα... διαφορετικά παπούτσια

"Θυμάμαι τη μητέρα μου να είναι στο σπίτι. Να μιλά με συγκεκριμένο τρόπο και μόλις χτυπούσε το τηλέφωνο αποκτούσε εντελώς διαφορετική προφορά. Αυτή ήταν η νοοτροπία. Έχεις τα παπούτσια του σπιτιού σου που δεν τα φοράς πουθενά αλλού εκτός από το σπίτι του. Και έχεις και τα άλλα παπούτσια για έξω". Με αυτήν τη νοοτροπία των διαφορετικών παπουτσιών προσεγγίζει και τη δημοσιότητα σήμερα. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις έχει μιλήσει για τις δύσκολες στιγμές της ζωής του όταν είχε πιάσει πάτο. Είναι άνθρωπος που του αρέσει να κρατά πράγματα για τον εαυτό του, του αρέσει η ιδιωτικότητά του. Δεν του αρέσει να συζητεί συγκεκριμένα θέματα. Έχει τα παπούτσια του σπιτιού του. Έχει και εκείνα για έξω. Όταν έφυγε από το σχολείο πήγε να δουλέψει με τον πατέρα του στην αυτοκινητοβιομηχανία. Την πρώτη μέρα στη δουλειά τον ρώτησαν αν μπορεί να οδηγεί και εκείνος είπε ψέματα. Του έδωσαν κλειδιά και του είπαν να μετακινήσει το αυτοκίνητο. Αν δεν έβρισκε πώς να οδηγήσει θα είχε απολυθεί. Οπότε ανακάλυψε πώς οδηγούν. Ακριβώς έτσι ήταν και η προσέγγισή του στην υποκριτική τα πρώτα χρόνια. Μία από τις πρώτες του δουλειές ήταν σε μια παιδική σειρά στο CBBC, όπου υποδυόταν έναν 16χρονο ενώ ήταν 19. Ήταν ο πιο άπειρος ηθοποιός και ο πιο έμπειρος στη ζωή νεαρός. Ωστόσο, έμαθε γρήγορα. Έπαιζε μουσική σε ολόκληρο το Λονδίνο. Το πρωί έπαιζε στην τηλεόραση και το βράδυ έπαιζε μουσική ως Dj. Το 1997 υπέγραψε για να συμμετάσχει σε καθημερινή σαπουνόπερα στο Channel 5, με λίγους τηλεθεατές. Τότε ομολογεί ότι εξερεύνησε την αυτοπεποίθησή του. Στα 20 του ήταν παντρεμένος, εργαζόταν ως Dj ενώ έπαιζε και στην τηλεόραση. Αλλά είχε είδωλά του τον Ντένζελ Ουάσινγκτον και τον Γουέσλι Σνάιπς. Έτσι, μαζί με την πρώτη σύζυγό του μετακόμισαν στις ΗΠΑ. Για αρκετά χρόνια έμεινε στο ράφι ως ηθοποιός. Είχε κάποιους guest ρόλους σε διάφορες σειρές, ενώ κάποια στιγμή υπέγραψε να συμμετάσχει σε μία παράσταση εκτός Μπρόντγουεϊ, "Τρωίλος και Κρεσίντα". Αυτός ο ρόλος προσέλκυσε έναν διευθυντή κάστινγκ και το πρότεινε τον ρόλο στη σειρά "The Wire" και αυτή ήταν η αρχή ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τον χαρισματικό Ίντρις Έλμπα.

Το 2002 απέκτησε μία κόρη με την πρώτη του σύζυγο με την οποία χώρισαν το 2003 ενώ το 2006 παντρεύτηκε για μικρό χρονικό διάστημα την Αμερικανίδα δικηγόρο Σόνια Χάμλιν. Από το 2019 είναι παντρεμένος με τη Sabrina Dhowre και είναι πανευτυχής.

Η απώλεια του πατέρα του

Στη σειρά την οποία δημιούργησε και πρωταγωνίστησε από το 2017, το In the Long Run, ο ίδιος υποδύεται τον πατέρα του. "Αυτό μου έφερε αναμνήσεις που μου διέλυσαν το μυαλό" ομολογεί ο σταρ. Ο πατέρας του Ουίνστον Έλμπα πέθανε το 2013 από καρκίνο πνευμόνων, πριν καν από τη "σύλληψη" της σειράς. "Θα του άρεσε πολύ αυτή η σειρά. Είχε μία περίεργη αίσθηση του χιούμορ, Φίλε μου, μιλάω σαν τη δουλειά σαν θεραπεία. Πρέπει να το πω, έχω περάσει μερικές σκληρές στιγμές στο σετ. Θα είχα καταρρεύσει... Διαλέξαμε να κάνουμε κωμωδία. Θα μπορούσε εύκολα να είναι ένα δράμα βέβαια, αν αναλογιστούμε πώς ήταν η ζωή στις αρχές του '70 για τις οικογένειες από την Αφρική στο Λονδίνο. Αλλά το κάναμε κωμωδία. Κάνεις μια κωμωδία αλλά η ζωή δεν είναι έτσι, η ζωή δεν είναι κωμωδία. Η ζωή είναι πιο πολύπλοκη". Η μαμά του το καταδιασκέδασε και όλο αυτό έκανε τη δουλειά αυτή να αξίζει. "Να μπορεί να βλέπει τη ζωή της σαν νέα γυναίκα, να απεικονίζεται σε μία τηλεοπτική σειρά... Ήταν τόσο περήφανη. Και έτσι μπόρεσα να φορέσω για μια φορά τα παπούτσια του σπιτιού έξω".

Στο τέλος της δεκαετίας του 2000 ομολογεί ότι ήταν ένα πολύ σκοτεινό και περίεργο σταυροδρόμι στη ζωή του καθώς πολλά πράγματα πήγαιναν στραβά, ακόμη και στην καριέρα του, καθώς ζώντας στις ΗΠΑ προσπαθούσε να διατηρήσει τους δεσμούς του με τη Βρετανία. Και μετά ήρθε ο "Luther" με το οποίο ήρθε και η μεγάλη επιτυχία και οι επιπλέον ρόλοι που ανέβασαν το κασέ του στο box office καθιστώντας και τον ίδιο έναν από τα πιο καυτά ονόματα στον κινηματογράφο αλλά και έναν από τους πιο όμορφους άνδρες στον χώρο του θεάματος.