Σχεδόν αγνώριστη εμφανίστηκε η Νικόλ Κίντμαν στα γυρίσματα της νέας σειράς στην οποία πρωταγωνιστεί με όλους να μιλούν για μεγάλη αλλαγή στο look της πασίγνωστης και αγαπημένης σταρ. Η Κίντμαν "θυσίασε" τις πλούσιες κοκκινόξανθες μπούκλες της και πλέον έχει αγορίστικα μαλλιά για τις ανάγκες της σειράς "Roar" του Apple TV+. Βέβαια, δεν έκοψε τα μαλλιά της, αλλά τα έκρυψε κάτω από την περούκα, που την κάνει να μοιάζει πραγματικά αγνώριστη.

Nine Perfect Strangers is based on Liane Moriarty's bestselling novel of the same name.

The series stars Melissa McCarthy, Bobby Canavale, Regina Hall, Luke Evans, Samara Weaving and Manny Jacinto.

Last year, Nicole told The Daily Telegraph, she's 'thrilled' to be able to bring the $100million production and hundreds of jobs to the local film industry, after it was sent crashing down by the coronavirus pandemic.