Έπειτα από πολλούς μήνες με τις φήμες πως είναι ζευγάρι να οργιάζουν, οι Phoebe Dynevor και ο Pete Davidson, έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση, ανακοινώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι είναι μαζί. Οι δυο τους φαίνεται πως βγαίνουν εδώ και μήνες, αφού, ήδη από τον Απρίλιο, οι φωτογράφοι τους είχαν απαθανατίσει σε κοινή τους απόδραση στην αγγλική εξοχή. Η star της δημοφιλούς σειράς του Netflix “Bridgerton”, θέλησε να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα, ειδικά μετά τα δημοσιεύματα που για μήνες την ήθελαν ζευγάρι με τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά, Regé-Jean Page, μιας και οι fans ήλπιζαν να δουν το αγαπημένο τους ζευγάρι μαζί και εκτός οθόνης.

Μετά, ωστόσο, την αποκάλυψη πως ο Regé-Jean Page βρίσκεται σε σχέση, εδώ και χρόνια, με μια αθλήτρια ποδοσφαίρου και σεναριογράφο, με την οποία και συγκατοικούν, όλες οι υποψίες διαλύθηκαν και έτσι οι παπαράτσι στράφηκαν στην Dynevor.

Ο 27χρονος Davidson,που από το 2014 ανήκει στο cast του “Saturday Night Live”, σε Zoom session που έκανε με το πανεπιστήμιο Marquette τον περασμένο Απρίλιο, όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το celebrity crush του, απάντησε “είμαι με το celebrity crush μου!”.

instagram/@thecut

Το ζευγάρι αποφάσισε, λοιπόν, το περασμένο Σαββατοκύριακο να παρακολουθήσει μαζί έναν αγώνα τένις στο All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ο φακός τους απαθανάτισε σε τρυφερές στιγμές, να ανταλλάσσουν φιλιά και αγκαλιές και φαίνεται πως είναι totally in love!

instagram/@thecut