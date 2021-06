Ο Anatoly Vasiliev στους Δελφούς - Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για νέους ηθοποιούς και σπουδαστές

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ) οργανώνει στους Δελφούς από 7-11 Ιουλίου 2021 εκπαιδευτικό θεατρικό σεμινάριο με θέμα Ο ΑΝΑΤΟΛΙ ΒΑΣΙΛΙΕΦ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ. Το Κέντρο Δελφών προσκαλεί τον διεθνούς φήμης σκηνοθέτη ένα πενθήμερο στους Δελφούς για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εκπαιδευτικό σεμινάριο με την παρουσία του ιδίου Ανατόλι Βασίλιεφ. Θα συμμετέχουν Έλληνες νέοι ηθοποιοί και σκηνοθέτες, σπουδαστές Δραματικών Σχολών και φοιτητές Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα αρχίσει την Τετάρτη 7 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021.

Όπως είναι γνωστό ο Αnatoly Vasiliev είναι από τους κορυφαίους σύγχρονους Ευρωπαίους σκηνοθέτες και διαπρεπής εκπρόσωπος του Ρωσικού θεάτρου με αξιοσημείωτη παρουσία στην Ελλάδα και υπήρξε επί χρόνια συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών κατά τις Συναντήσεις Αρχαίου Δράματος στους Δελφούς στην περίοδο 1995-2007.

Άλλες Εκδηλώσεις

Συνέδριο

Από τις 3-5 Σεπτεμβρίου 2021 το (Ε.Π.Κε.Δ) θα πραγματοποιήσει στο Συνεδριακό Κέντρο στους Δελφούς το επιστημονικό Συνέδριο με θέμα, Η Αρχιτεκτονική της Παλιγγενεσίας / ΗΠαλιγγενεσία της Αρχιτεκτονικής, με τη συνεργασία του ΕΜΠ.

Την Τιμητική Επιτροπή του συνεδρίου συγκροτούν η Πρόεδρος του Δ.Σ. του (Ε.Π.Κε.Δ) Πρύτανης Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ και ο Ανδρέας Μπουντουβής, Πρύτανης ΕΜΠ.

Έκδοση βιβλίου με τίτλο «ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ: Διεθνείς Συναντήσεις Αρχαίου Δράματος 1984-200 και περιλαμβάνει εργασίες και φωτογραφικό υλικό.

Την γενική εποπτεία έχει ο σκηνοθέτης Θεόδωρος Τερζόπουλος , καλλιτεχνικός διευθυντής των Συναντήσεων Αρχαίου Δράματος 1985-2004 και την επιμέλεια έκδοσης η Προϊσταμένη του Τμήματος Συνεδρίων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Μάρω Νικολοπούλου.

Επίσης υπάρχει τριμελής επιτροπή έκδοσης από τους Freddy Decreus, ομ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γάνδης, Γιώργο Σαμπατακάκη, επ. Καθηγητή Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και Πηνελόπη Χατζηδημητρίου Θεατρολόγο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α.Πραγματοποιήθηκε η Συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Γαλλογερμανική Κοινοπραξία ARTE και την εταιρεία παραγωγής UNITEL για την απευθείας μετάδοση σε όλη την Ευρώπη της 7ης Συμφωνίας του Μπετόβεν στο Αρχαίο Θέατρο των Δελφών στις 6 Ιουνίου 2021 από την ορχήστρα MusicAeterna σε διεύθυνση Θεόδωρου Κουρεντζή. Συμπράττει και το World Human Forum.

Β.Συνεργασία με την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ). Καλλιτεχνικός διευθυντής Διονύσης Γραμμένος. Θα πραγματοπιηθεί συναυλία στο θέατρο ΦΡΥΝΙΧΟΣ στις 29 Ιουλίου 2021 με πρόγραμμα αφιερωμένο στα 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, με έργα των Μπετόβεν και Σκαλκώτα.

Μετά τους Δελφούς η συγκεκριμένη συναυλία θα παρουσιαστεί τον Αύγουστο στο Konzerthaus Berlin κατόπιν προσκλήσεως του διεθνούς φεστιβάλ Young Euro Classic.

Γ.Συνεργασία με το Delphi Economic Forum 1-2 Ιουλίου για μία συνάντηση «επανασύνδεσης» με τους Δελφούς εν όψει του Forum του 2022.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τετάρτη 7 - Σάββατο 10 Ιουλίου

Anatoli Vasiliev: Μαθήματα Υποκριτικής

Ivan Kotik: Μαθήματα Ενέργειας

Ilya Kozin: Εκφορά Λόγου

Jerzy Klesyk: Αυτοσχεδιασμός και Πλαστικότητα

Προβολές από παραστάσεις & ντοκιμαντέρ

Ανοιχτό μάθημα

Σάββατο 10 Ιουλίου

Ομιλίες και συζήτηση

Κυριακή 11 Ιουλίου 09.00-12.00

Anatoli Vasiliev «Η σχέση μου με την Ελλάδα»

Natalia Isaeva: «Παραστάσεις του Anatoli Vasiliev στην Ευρώπη»

Συμμετέχουν: Λυδία Κονιόρδου, σκηνοθέτης/ηθοποιός,Αγλαΐα Παπά, ηθοποιός και ο σκηνοθέτης Θεόδωρος Τερζόπουλος.

Παρεμβάσεις:

Γιώργος Σαμπατακάκης, Επ. Καθηγητής Θεατρολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Σκηνοθέτης, Διευθυντής Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών

Δηώ Καγγελάρη, Θεατρολόγος, Διευθύντρια Σπουδών Δραματικής Σχολής Εθνικού Θεάτρου

Περικλής Μουστάκης, Σκηνοθέτης, Διευθυντής Σπουδών Ανώτερης Δραματικής Σχολής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Παύλος Κάβουρας, Καθηγητής Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και οι Jerzy Klesyk, Ivan Kotik, Ilya Kozin

12.30-13.30

Απονομή του Διεθνούς Βραβείου Θεάτρου Yuri Lyubimov (Yuri Lyubimov International Theatre Award) στον Θεόδωρο Τερζόπουλο από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Lyubimov για την ανάπτυξη της Θεατρικής Τέχνης (Lyubimov Charity Foundation for the Development of Theatre Art) και το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου.

Παρασκευή 3-5 Σεπτεμβρίου

Συνέδριο. Η Αρχιτεκτονική της Παλιγγενεσίας / Η Παλιγγενεσία της Αρχιτεκτονικής.

Στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν :

Δημήτρης Ησαΐας, Αρχιτέκτων – Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Παύλος Καλλιγάς, Διευθυντής ΕΠΚεΔ

Δημήτρης Κυρτάτας , Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παναγιώτης Τουρνικιώτης , Καθηγητής Θεωρίας Αρχιτεκτονικής - Κοσμήτορας ΣΑΜ ΕΜΠ

Βούλα Τσούνα , Καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας UCSB - μέλος ΔΣ ΕΠΚεΔ.