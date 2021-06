Ο Τριαντάφυλλος με τη συμμετοχή του στο Survivor εκτόξευσε τις μετοχές του. Μάλιστα ο Ντάφυ φαίνεται ότι έχει πέραση και στα τηλεοπτικά, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δεχθεί πρόταση για να συμμετάσχει σε μουσικό talent show.

Σύμφωνα με το "Πρω1νο" του ΑΝΤ1, ο Τριαντάφυλλος θα δεχθεί πρόταση από την "Barking Well Media", η οποία είναι η εταιρία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη. Η εταιρεία θέλει τον Τριαντάφυλλο για το Fame Story, όχι όμως για την κριτική επιτροπή, αλλά για κάποιον ρόλο μέσα στη μουσική ακαδημία, πιθανότατα για τη θέση του καθηγητή φωνητικής. Ο Ντάφυ έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Νίκο Κοκλώνη στο "Just the 2 of Us.

Και πάλι μαζί Τριαντάφυλλος-Παππάς;

Σύμφωνα με το "Πρω1νο", υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε και πάλι μαζί τον Τριαντάφυλλο με τον Αλέξη Παππά, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με την "Barking Well Media"

Τι προβλέπεται στα συμβόλαια των δύο παικτών με την "Acun Media"

Τόσο ο Τριαντάφυλλος όσο και ο Αλέξης Παππάς, δεσμεύονται με συμβόλαιο με την "Acun Media" για τους επόμενους έξι μήνες. Ο Αλέξης Παππάς έχει συμφωνήσει με την "Acun Media" για την αποδέσμευσή του. Μένει να δούμε αν θα γίνει το ίδιο με τον Ντάφυ.